Экс-замглавы отдела в Минобороны получил пять лет строгого режима за взятку

Государственное обвинение просило для подсудимого девять лет колонии.

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника отдела в одном из департаментов Минобороны РФ Федора Дюльгера. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дюльгера признали виновным в получении взятки в крупном размере. Уточняется, что на момент преступления он занимал пост заместителя руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. Иные подробности дела не разглашаются.

В ходе прений сторон прокурор запросил для Дюльгера девять лет колонии строгого режима, однако судья постановил назначить наказание в виде пяти лет. Приговор пока не был обжалован.

Ранее мы сообщали, что дело генерал-майора МВД Игоря Трифонова о взятке в 7,5 миллиона рублей направят в прокуратуру. По версии следствия, за эти деньги он должен был помочь предпринимателю возбудить уголовное дело против заемщика.

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