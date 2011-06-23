Дело генерала МВД Трифонова о взятке в 7,5 миллиона рублей направят в прокуратуру

Ранее суд признал вину банкира, давшего взятку экс-руководителю МВД по Екб и КЧР.

Дело генерал-майора МВД Игоря Трифонова о взятке в 7,5 миллиона рублей направят в прокуратуру. Об этом сообщили журналисты из екатеринбургского издания E1.RU. В СМИ напомнили, что с 2017 по 2019 года фигурант расследования управлял территориальным ведомством правоохранительных органов по Карачаево-Черкесии. Ранее, с 2011 по 2017 года мужчина руководил УМВД по административному центру Свердловской области.

Следственные органы считают, что генерал в 2015 году получил взятку в размере 7,5 млн рублей. Средства поступили от заместителя председателя банка "Кольцо Урала". За материальное вознаграждение глава МВД должен был помочь бизнесмену возбудить уголовное дело против заемщика. Игорь Трифонов отказался признать вину в инкриминируемых ему обвинениях. Его задержали в сентябре 2020 года.

Напомним, что в сентябре 2021 года суд приговорил банкира к пяти годам лишения свободы условно. Его признали виновным в даче взятки Трифонову.

Генпрокуратура России направила 7 октября запрос Черногории на выдачу бизнесмена Исмаилова.

Фото: 09.мвд.рф