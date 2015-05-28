Генпрокуратура России направила 7 октября запрос Черногории на выдачу бизнесмена Исмаилова

Бизнесмена обвиняют в убийстве и нелегальном обороте наркотиков.

Генеральная прокуратура России направила 7 октября запрос Черногории на выдачу бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Запрос передан иностранным коллегам 7 октября. Документы переданы в Министерство юстиции по дипломатическим каналам.

Запрос от 7 октября о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Напомним, что адвокат Марина Русакова говорила прессе о том, что 12 ноября суд в Подгорице рассмотрит заявление бизнесмена о предоставлении ему политического убежища. По решению инстанции со 2 октября имущество предпринимателя арестовано. Юристы россиянина обжаловали это постановление. Тельман вместе с братом Вагифом находятся в международном розыске. На родине они подозреваются в организации двух убийств и незаконном обороте оружия. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.tv