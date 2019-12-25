Черногория назвала получивших "золотые паспорта" граждан России

Гражданство Черногории можно получить за инвестиции в экономику страны.

Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержатся данные более 160 получателей "золотых паспортов". Напомним, гражданство данного государства могут предоставить за инвестиции в экономику. Для этого кандидатам необходимо вложить в недвижимость от 250 до 450 тысяч евро, в зависимости от региона страны. Кроме того, иностранцы обязаны сделать благотворительный взнос на 100 тысяч евро.

Среди заявителей оказались граждане РФ. Золотые паспорта" получили тезки следующих россиян – экс-главы Ростуризма Олега Сафонова, гендиректора "Авито" Владимира Правдивого, члена совета директоров ТМК Александра Ширяева, а также экс-главы коммерческого банка "Лада-Кредит" Сергея Балаганского.

Напомним, аналогичные программы по получению "золотых паспортов" действуют на Мальте. Гражданство за инвестиции раньше предоставлял и Кипр, однако в прошлом году такую программу отменили.

Ранее в Турции задержали шесть человек с российскими паспортами.

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