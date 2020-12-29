Мальта раскрыла новых обладателей "золотых паспортов"

В списке основатель и совладелец производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергей Колесников.

Мальта раскрыла новых обладателей так называемой программы "золотых паспортов", которая предполагает гражданство страны в обмен на инвестиции в её экономику.

В 2019 году паспорта Мальты получили 3000 иностранцев. Около 300 из них — выходцы из СССР или Российской Федерации. Среди них, например, основатель и совладелец производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергей Колесников. Он входит в список миллиардеров Forbes. Предприниматель подтвердил факт получения гражданства Мальты.

Также "золотые паспорта" получили тёзки следующих бизнесменов - основателя и совладельца сети магазинов "Петрович" Андриан Мельников, сына экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова Алексея, одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерникова.

Ранее Минэкономразвития предложило иностранцам вид на жительство за инвестиции.

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