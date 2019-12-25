Минэкономразвития предложило иностранцам вид на жительство за инвестиции

Претенденты могут инвестировать 15 миллионов рублей в бизнес РФ.

Минэкономразвития предложило иностранцам выдавать вид на жительство в обмен на инвестиции в российскую экономику. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Для получения вида кандидат должен соответствовать хотя бы одному из условий — быть владельцем российской компании, в капитал которой должен вложить не менее 15 миллионов. Если организация иностранная, то вложения в её капитал со стороны собственника должны составить не менее 50 миллионов рублей. При этом компания должна функционировать не меньше трёх лёт.

Также претенденты могут инвестировать 15 миллионов рублей в бизнес РФ. Для этого им не обязательно становиться акционерами. Вид на жительство можно будет получить, если кандидат три года владеет российскими гособлигациями или недвижимостью, цена которой превышает 30 миллионов рублей.

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