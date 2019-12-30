Опубликованы списки от 2018 года.

Мальта раскрыла имена россиян, получивших "золотые паспорта" в 2018 году. В списках присутствуют фамилии, связанные с политической партией "ЕР" и экс-депутат Госдумы. Игорь Лисиненко подтвердил информацию, заявив, что получил гражданство вместе с женой. Ему это было необходимо для расширения собственного международного бизнеса. Об этом сообщили журналисты из "РБК"

В списке есть полные тезки членов совета директоров компании "Сити Инвест Банк". Отмечен партнер адвокатского бюро "Иванян и партнеры", а также члены его семьи. Ранее мужчина представлял интересы РФ в споре против Украины, связанной с территорией Крыма. В списке обозначены полные тезки владельцев "Шоколадницы", сети "Магнолия", экс-главы "Транснефтепродукта", основателя "Гута", акционера АФК "Система".

Ранее Piter.tv писал о том, что Кипр лишит девятерых россиян незаконных "золотых паспортов".