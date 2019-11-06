Кипр лишит девятерых россиян незаконных "золотых паспортов"

Всего процедуре изъятия "ошибочно выданных" паспортов будут подвергнуты 26 человек.

Кипр заберет у девяти россиян так называемые "золотые паспорта", которые были получены незаконно. Об этом сообщил Cyprus Times.

Всего процедуре изъятия "ошибочно выданных" паспортов будут подвергнуты 26 человек. Это касается бизнесменов и их семей, которые получили документы за инвестиции в Кипр. Также паспорта заберут у камбоджийцев, кенийцев, китайцев, малазийца и китайца.

В феврале 2019-го условия получения гражданства на Кипре ужесточили. Была введена дополнительная проверка на благонадежность и взносы в размере 150 тысяч евро.

Опрос: россияне хотели бы работать удаленно в Италии и Испании.

Видео: YouTube/ Visit Cyprus, DW News, Al Jazeera English