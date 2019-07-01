Опрос: россияне хотели бы работать удаленно в Италии и Испании

В топ-5 попали также Россия и США, оба государства набрали по 5% голосов.

Большинство россиян, имея возможность работать удаленно, выбрали бы для жизни Италию или Испанию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.

В Италию хотели бы поехать 20% россиян, в Испанию – 17%, в Таиланд – 10%. Эти страны привлекают теплым климатом, морем и постоянным наличием овощей и фруктов.

В топ-5 попали также Россия и США, оба государства набрали по 5% голосов. Опрошенные считают, что жизнь в России дешевле, чем в Европе, а в США есть качественная медицина, много различных продуктов и хорошее качество дорог.

Также некоторые россияне хотели бы поехать на удаленную работу в Бразилию, Норвегию, Нидерланды, Францию, Португалию, Вьетнам, Кипр, Марокко, Бали, Индию и Германию.

Опрос: более 50% россиян проводят свой досуг у телевизора.