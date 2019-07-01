Опрос: более 50% россиян проводят свой досуг у телевизора

Многие никогда не посещают рестораны,бары, театры и музеи.

Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе. Вместо этого они предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на "Левада-центр".

Каждый день фильмы и сериалы смотрят 53% опрошенных, еще 26% делают это не реже одного раза в неделю. Россияне любят встречаться с друзьями, 36% проводят время с приятелями почти каждый день, 30% - еженедельно. Треть респондентов ездит к родственникам или принимает их у себя.

Почти половина опрошенных (47%) никогда не ходят в бары, кафе и рестораны. Согласно данным опроса, ежемесячные походы в кафе и рестораны доступны четверти опрошенных, в театры и музеи - десятой части респондентов, а на концерты - 20-й. Также 55% россиян никогда не ходят в театры и музеи, а 64% - на концерты любимых исполнителей.

Опрос: "Чаще всего супруги в отпуске ссорятся из-за работы".

Видео: Piter.TV