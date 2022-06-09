Сенатор Кеннеди: в Луизиане выгоднее покупать кокаин вместо бензина

Республиканец раскритиковал политику Байдена из-за роста цен на топливо.

Американский сенатор Джон Кеннеди заявил о том, что в его родном штате Луизиана сейчас выгоднее покупать кокаин вместо бензина для автомобилей. Соответствующее заявление представитель Республиканской партии сделал в эфире местного телеканала FOX News. Политик выступил с критикой внутренней политики президента Джо Байдена и его администрации за неспособность совладать с растущими ценами на топливо. При этом стоимость на бензин практически ежедневно обновляет исторический максимум.

В моем штате цена бензина так высока, что будет дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду. Джон Кеннеди, сенатор США

Напомним, что на текущий момент в Луизиане, который считается центром американской нефтеперерабатывающей промышленности, бензин сейчас является одним из самых дешевых в США. Приобрести галлон автомобильного топлива можно по розничной стоимости в 4,495 доллара. В среднем по стране цена составляет 4,955 доллара.

Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США.

Фото и видео: YouTube / FOX News

