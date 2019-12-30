За выступили республиканцы, против - демократы.

Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом. Делегаты приняли предложенную Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса. За выступили 53 республиканца, 47 демократов выступили против. Таким образом решение принимали исходя из партийной принадлежности.

Конгрессмены должны предоставить до 9 утра по местному времени все документы (к 17 часам по Москве). Далее сторона президента должна оперативно дать на них ответ до 11 часов (19 часов по Москве). Прения сторон начнутся в 13 часов (21 час по Москве) со стороны обвинения. Защите предоставят две сессии сената, что составит 24 часа чистого времени.

В результате у сенаторов будет около 16 часов на то, чтобы задать сторонам вопросы. Они смогут сделать это только в письменном виде через судью Джона Робертса. После этого последует еще четыре часа на прении. Вопросы относительно вызова судей и предоставления дополнительных документов будут решаться при помощи голосования. Все приглашенные лица будут давать письменные показания под присягой.

Ранее Piter.tv писал о том, что по делу об импичменте Трампу появились новые доказательства.

Видео: YouTube/ABC News