По делу об импичменте Трампу появились новые доказательства

В Сенат направится переписка с бизнесменом Львом Парнасом.

По делу об импичменте Дональду Трампу появились новые доказательства. На данный момент известно, что материалы содержат переписку с предпринимателем Львом Парнасом. Предположительно этот бизнесмен выполнял на территории Украины поручения Рудольфа Джулиани. Последний является адвокатом президента США.

Парламентарии нижней палаты получили бумаги от самого Парнаса. В палате представителей намерены передать новые сведения на изучение в Сенат. Соответствующее заявление сделано в адрес главы юридического комитета Джерролда Надлера.

Ранее Piter.tv писал о том, что Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа.