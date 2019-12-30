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По делу об импичменте Трампу появились новые доказательства

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В Сенат направится переписка с бизнесменом Львом Парнасом.

По делу об импичменте Дональду Трампу появились новые доказательства. На данный момент известно, что материалы содержат переписку с предпринимателем Львом Парнасом. Предположительно этот бизнесмен выполнял на территории Украины поручения Рудольфа Джулиани. Последний является адвокатом президента США.

Парламентарии нижней палаты получили бумаги от самого Парнаса. В палате представителей намерены передать новые сведения на изучение в Сенат. Соответствующее заявление сделано в адрес главы юридического комитета Джерролда Надлера.

Ранее Piter.tv писал о том, что Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа.

Теги: дональд трамп, импичмент, лев парнас, палата представителей
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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