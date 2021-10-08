Проект должны еще одобрить в Палате Представителей.

Сенат Конгресса США проголосовал за повышение лимита заимствований страны на $480 млрд. Американские законодатели вели прямую трансляцию голосования в верхней палате. Большинство голосов было отдано за инициативу. По оценкам Минфина Вашингтона, что позволит государству покрыть расходы до 3 декабря включительно.

Американский лидер Джо Байден подпишет данный законопроект после того, как его одобрит Палата представителей Конгресса. По рабочему графику к рассмотрению инициативы законодатели из нижней палаты вернутся только во второй половине октября. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси перед голосованием допустила, что конгрессмены могут вернуться в Вашингтон уже следующей неделе.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (представляющий штат Нью-Йорк) упоминал ранее прессе о том, что демократы и республиканцы в Сенате "достигли договоренности" по вопросу повышения предельной планки государственного долга США. Лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл подтвердил это высказывание.

Джо Байден заявил об угрозе доллару как мировой резервной валюте.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now