Джо Байден заявил об угрозе доллару как мировой резервной валюте

Байден просит республиканцев "перестать играть в русскую рулетку с экономикой США".

Конфликт в американском Конгрессе по вопросу поднятия потолка госдолга может угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома.

Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя. Джо Байден, президент США

Глава штатов также отметил, что во время президентства Дональда Трампа, Конгресс согласовывал поднятие потолка госдолга четыре раза. Поэтому Байден просит республиканцев "перестать играть в русскую рулетку с экономикой США".

Конфликт в Конгрессе возник из-за разногласий по готовящейся налоговой реформе. Демократы хотят повысить налоги для состоятельных американцев. А это противоречит реформе 2017 года, которую проводили республиканцы. Демократы могут провести новую реформу с помощью уловок и без республиканцев, но последние предлагают им в таком случае и потолок госдолга повысить самостоятельно.

Ранее Байден продлил финансирование правительства США до 3 декабря.

Видео: Youtube/Guardian News