Семьям, пострадавшим после потопа в Рузе, подарили технику и велосипеды

Многодетные семьи получили микроволновки, холодильники, телевизоры и стиральные машины.

Семьям, пострадавшим после потопа в Рузе, подарили сертификаты на приобретение бытовой техники и велосипедов. Об этом рассказывает телеканал "360".

Отмечается, что оказать помощь поручил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

Многодетные семьи получили микроволновки, холодильники, телевизоры и стиральные машины. Если понадобится, то хранить технику они смогут в администрации Рузы — пока не наладят жилищные условия.

Глава округа Николай Пархоменко подчеркнул, что ее сразу же привезут жителям, как только они об этом попросят. Новые велосипеды получили 15 детей.

Все коммунальные службы отработали. Газ, свет, электричество, вода — это все уже присутствует. Николай Пархоменко, глава Рузы

Однако многие завалы выше по руслу реки, по его словам, ещё предстоит расчистить.

Ранее Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим при ЧП в Рузе.

Фото: телеканал "360"