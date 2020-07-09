Службы занимаются восстановлением дамбы и дорог в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим при ЧП в Рузе. Об этом чиновник рассказал в интервью для телеканала "З60".

Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Чиновник отметил, что он дал команду аварийным службам как можно быстрее восстановить дамбу и местные дороги. По словам главы региона, пострадавшие семьи получат максимальную помощь от властей.

Напомним, что прорыв дамбы произошел из-за ливней на территории Подмосковья. В результате засора водо-проходной трубы, овраг заполнился водой по верхнему течению реки Городянка около Полевой улицы. Данный трубопровод идет под технической насыпью. Далее при работах по прокладке обводного канала произошел подмыв участка. Вода вышла через жилой сектор в реку Руза.

На данный момент известно, что подтопленными считаются 29 приусадебных участка с 29 частными домами. Также вода смыла два одноэтажных деревянных дома и одну хозяйственную постройку.

Ураган в Подмосковье повалил около 100 деревьев.

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