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Ураган в Подмосковье повалил около 100 деревьев
Сегодня, 9:46
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MShaffter

Ураган в Подмосковье повалил около 100 деревьев

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Повреждено 11 автомобилей.

Накануне вечером, 7 июля, на Московскую область обрушился мощный ураган со шквалистым ветром, ливнем и грозой. В результате непогоды в области повалены 94 дерева, повреждены 11 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

В Путилково Московской области сильный порыв ветра снес тент овощной палатки. Сообщается о 2х пострадавших. Девушку-продавца отбросило на десяток метров. Пострадал и мужчина, который был рядом. Видео с моментом, как улетает овощная палатка с девушкой, опубликовано в соцсетях.

Ранее:8 июля циклон принес в Петербург дожди и похолодание​​​​​​​

Видео: MASH

Фото: Instagram/natataw, ruzadistrictonline

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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