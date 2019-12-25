Ураган в Подмосковье повалил около 100 деревьев

Повреждено 11 автомобилей.

Накануне вечером, 7 июля, на Московскую область обрушился мощный ураган со шквалистым ветром, ливнем и грозой. В результате непогоды в области повалены 94 дерева, повреждены 11 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

В Путилково Московской области сильный порыв ветра снес тент овощной палатки. Сообщается о 2х пострадавших. Девушку-продавца отбросило на десяток метров. Пострадал и мужчина, который был рядом. Видео с моментом, как улетает овощная палатка с девушкой, опубликовано в соцсетях.

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Видео: MASH

Фото: Instagram/natataw, ruzadistrictonline