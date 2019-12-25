8 июля циклон принес в Петербург дожди и похолодание

В этот день температурный фон в городе окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

В среду, 8 июля, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние холодный атмосферный фронт, расположенный в тылу циклона и медленно уходящий на северо-восток. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

В этот день столбики термометров покажут +19…+21 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

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