Беглов поздравил петербуржцев с Днем семьи, любви и верности

Он отметил, что в условиях пандемии государство уделяет особое внимание поддержке нуждающихся семей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Градоначальник пожелал всем крепкого здоровья, добра, любви и настоящего семейного счастья. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

"Семья — это главное, что есть в жизни каждого человека", - отметил Беглов.

Губернатор заявил, что в условиях пандемии государство уделяет особое внимание поддержке нуждающихся семей. В Петербурге для семей с детьми и детей-сирот действует более 40 видов выплат и иных форм поддержки.

Беглов убежден, что последние трудные месяцы показали, что семья является надежной опорой государства. Он уверен, что любовь, преданность, тепло и взаимопомощь делают нас сильнее и лучше.

Ранее Беглов заявил, что эпидемия не закончилась, но врачи приобрели опыт.

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