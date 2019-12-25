Компания "Витязь-Аэро" рассказала о суммах по компенсации после падения вертолета в Курильское озеро.

Семьям погибших при падении Ми-8 выплатят по два миллиона рублей в качестве компенсации. Об этом рассказал представитель страховой компании "Витязь-Аэро". Его слова приводятся на официальном сайте регионального правительства.

Все авиаперелеты, которые осуществляет "Витязь-Аэро", в обязательном порядке подлежат страхованию. Руководством прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших. Дмитрий Черных, исполнительный директор компании

Известно, что родственники погибших пассажиров вертолета, упавшего в Курильское озеро, получат по 2 млн 25 тысяч рублей. Семья погибшего члена экипажа - 2 млн. Столько же компания планирует выплатить остальным пострадавшим. Черных заметил что сейчас с семьями жертв и пострадавшими работают психологи, специалисты ГУ МЧС. "Витязь-Аэро" готов предоставить людям помощь по доставке на Камчатку, на Курильское озеро и размещению родственников потерпевших. При необходимости компания оплатит пострадавшим лечение.

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Фото: Telegram / Mash