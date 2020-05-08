Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ в Донбассе

Ролик размещен в ТГ-канале издания.

Съемочная группа российского телеканала из отделения RT Arabic попала под обстрел со стороны ВСУ на Донбассе. Кадры опубликованы на официальном Telegram-канале RT. В посте говорится о том, что в том же регионе ранее под огонь едва не попала группа СМИ от RT и Ruptly.

Напомним, что российский президент Владимир Путин утром 24 февраля заявил в экстренном телеобращении о том, что в ответ на обращение руководителей народных республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной миссии. Операция не затронет мирное население Украины и не призвано оккупировать территорию соседнего государства.

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Фото и видео:Telegram / MaximToury