Съемки фильма "Химера" ограничат движение по Левашовскому шоссе 20 ноября

Движение перекроют с 9:00 до 16:00.

В Петербурге приступают к съемках фильма "Химера", в связи с чем в городе временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Съёмки пройдут в субботу, 20 ноября, с 9:00 до 16:00 в Курортном районе. Движение транспортных средств по Левашовскому шоссе от дома №6 до пересечения с круговым движением у завода Hyundai будет прекращено.

Ранее мы писали, что матч "Зенита" ограничит движение транспорта в пятницу. На стадионе "Газпром Арена" пройдет матч между "Зенитом" и "Нижним Новгородом", который обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна.

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