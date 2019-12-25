Матч "Зенита" ограничит движение транспорта в пятницу

Петербургская команда сыграет с футболистами из Нижнего Новгорода.

В пятницу, 19 ноября, на стадионе "Газпром Арена" пройдет матч между "Зенитом" и "Нижним Новгородом". В связи с этим на Крестовском острове ограничат движение транспорта, сообщили в Смольном.

На ряде улиц (ул. Савиной, наб. Гребного канала, Крестовский пр., Южная дорога, Северная дорога, Рюхина ул., наб. Мартынова и др.) движение транспорта будет полностью запрещено.

Также на некоторых магистралях установят дорожные знаки, ограничивающие в том числе возможность остановки. Отметим, что с 16.00 до 22.00 по Теннисной и Велосипедной аллеям будет организовано двустороннее движение.

Из-за ограничений изменится движение общественного транспорта. Так, в пресс-службе организатора перевозок сообщили, что автобусы №№ 134А, 134Б не будут заезжать на Яхтенную улицу и Приморский проспект.

Полный список улиц, где вводят ограничения, а также схемы ОДД опубликованы на сайте Смольного.

Фото: Транспорт Петербурга. Организатор перевозок / Телеграм; Piter.tv