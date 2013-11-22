Матч "Зенит" – "Нижний Новгород" обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна

Матч состоится 19 ноября в 19:00 на "Газпром Арене".

В пятницу, 19 ноября, в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги в Петербурге пройдет матч "Зенита" с "Нижним Новгородом". Обслуживать игру будет бригада сочинского арбитра Павла Кукуяна. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

Следить за развитием игры вместе с ним будут его ассистенты – Антон Кобзев (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань), резервный судья – Константин Аверьянов (Петербург). Главный арбитр ВАР – Павел Шадыханов (Москва), также следить за игрой будет его ассистент – Денис Березнов (Москва). Матч "Зенита" ограничит движение транспорта в пятницу.

Напомним, в прошлом туре зенитовцы встретились с "Уралом" в Екатеринбурге. Матч завершился со счетом 0:0. При этом "Зенит" по-прежнему занимает лидирующую позицию в турнирной таблице с 30 очками.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов