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Матч "Зенит" – "Нижний Новгород" обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна
Сегодня, 19:59
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Матч "Зенит" – "Нижний Новгород" обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна

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Матч состоится 19 ноября в 19:00 на "Газпром Арене".

В пятницу, 19 ноября, в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги в Петербурге пройдет матч "Зенита" с "Нижним Новгородом". Обслуживать игру будет бригада сочинского арбитра Павла Кукуяна. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба. 

Следить за развитием игры вместе с ним будут его ассистенты – Антон Кобзев (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань), резервный судья – Константин Аверьянов (Петербург). Главный арбитр ВАР – Павел Шадыханов (Москва), также следить за игрой будет его ассистент – Денис Березнов (Москва). Матч "Зенита" ограничит движение транспорта в пятницу. 

Напомним, в прошлом туре зенитовцы встретились с "Уралом" в Екатеринбурге. Матч завершился со счетом 0:0. При этом "Зенит" по-прежнему занимает лидирующую позицию в турнирной таблице с 30 очками. 

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Теги: арбитр павел кукуян, зенит, матч
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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