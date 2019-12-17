"Зенит" не обошел "Урал" во второй части матча

В первом тайме никто не смог забить гол в ворота противника. Счет был 0:0.

Второй тайм игры сине-бело-голубых с ФК "Урал" не принес голов. Игроки обеих команд не смогли забить мяч в ворота противника. Известно, что в перерыве произошла двойная замена. Малком вышел вместо Ракицкого Ерохин заменил Дзюбу, а Клаудиньо получил прямую красную карточку.

Напомним, что первый тайм игры "Зенита" и "Урала" в Екатеринбурге завершился счетом 0:0. На данный момент "Зенит" держит за собой первенство в турнирной таблице чемпионата. "Урал" остается на последнем месте.

Отметим, что в сегодняшнем матче за сине-бело-голубых играют Артем Дзюба, Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Сердар Азмун, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Маркус Вендел и Клаудиньо.

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Фото: ВКонтакте, ФК Зенит