"Зенит" не обошел "Урал" во второй части матча

Второй тайм игры сине-бело-голубых с ФК "Урал" не принес голов. Игроки обеих команд не смогли забить мяч в ворота противника. Известно, что в перерыве произошла двойная замена. Малком вышел вместо Ракицкого Ерохин заменил Дзюбу, а Клаудиньо получил прямую красную карточку.
Напомним, что первый тайм игры "Зенита" и "Урала" в Екатеринбурге завершился счетом 0:0. На данный момент "Зенит" держит за собой первенство в турнирной таблице чемпионата. "Урал" остается на последнем месте.
Отметим, что в сегодняшнем матче за сине-бело-голубых играют Артем Дзюба, Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Сердар Азмун, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Маркус Вендел и Клаудиньо.
Ранее на Piter.tv: "Зенит" крупно проиграл "Ювентусу" на выезде.
Фото: ВКонтакте, ФК Зенит
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