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"Зенит" крупно проиграл "Ювентусу" на выезде, но сохранил 3 место в группе
Сегодня, 1:12
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"Зенит" крупно проиграл "Ювентусу" на выезде, но сохранил 3 место в группе

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При этом петербуржцы смогли забить 2 мяча туринскому клубу.

В рамках 4-го тура розыгрыша Лиги чемпионов 2021/2022 петербургский "Зенит" уступил на выезде туринскому "Ювентусу". Итальянцы оказались сильнее, встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу "Старой синьоры". В составе черно-белых отличились Дибала (дважды), Кьеза и Мората. За петербуржцев сначала сыграл Бонуччи (автогол), а затем с передачи Дзюбы забил Азмун. 

Судьба матча фактически решилась во втором тайме. В первой половине встречи игра была относительно равна, команды ушли на перерыв при счете 1:1. Вторая же 45-минутка осталась за "Ювентусом". Постоянные ошибки полузащиты петербуржцев и натиск итальянцев привели к крупной победе экс-чемпионов Италии. 

В параллельном матче группы H "Челси" обыграл "Мальме". На данный момент "Зенит" занимает 3-ю строчку в группе, которая гарантирует выход в Лигу Европы. 

Фото: ФК "Зенит", Twitter

Теги: артем дзюба, зенит, лига чемпионов, сердар азмун
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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