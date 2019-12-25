Стало известно, чем закончился первый тайм матча "Зенит" - "Урал"

Первый тайм игры "Зенита" и "Урала" в Екатеринбурге завершился счетом 0:0. Игроки не смогли забить мяч в ворота противника.
Напомним, что в сегодняшнем матче за сине-бело-голубых играют Артем Дзюба, Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Сердар Азмун, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Маркус Вендел и Клаудиньо.
Ранее на Piter.tv сообщили, что "Зениту" придется закрыть один фанатский сектор на матче против "Нижнего Новгорода".
Фото: Pexels
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