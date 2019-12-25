  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, чем закончился первый тайм матча "Зенит" - "Урал"
Сегодня, 15:15
98
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, чем закончился первый тайм матча "Зенит" - "Урал"

0 0

Пока ни один из клубов не сиогут забить гол в ворота противника.

Первый тайм игры "Зенита" и "Урала" в Екатеринбурге завершился счетом 0:0. Игроки не смогли забить мяч в ворота противника.

Напомним, что в сегодняшнем матче за сине-бело-голубых играют Артем Дзюба, Михаил Кержаков, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Сердар Азмун, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Маркус Вендел и Клаудиньо.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Зениту" придется закрыть один фанатский сектор на матче против "Нижнего Новгорода".

Фото: Pexels

 

Теги: зенит, спорт, урал, футбол
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии