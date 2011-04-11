"Зениту" придется закрыть один фанатский сектор на матче против "Нижнего Новгорода"

Причиной наказания стал несогласованный баннер.

"Зениту" придется закрыть сектор D102 на стадионе "Газпром арена" на ближайший матч. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча с московским "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Футбольный клуб наказали из-за демонстрации несогласованного баннера. Помимо закрытия фанатского сектора сине-бело-голубых оштрафуют на 80 тыс. рублей.

Напомним, "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 4:1. Ближайший домашний матч состоится 19 ноября против "Нижнего Новгорода" в рамках РПЛ.

Фото: Piter.TV