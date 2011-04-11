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"Зениту" придется закрыть один фанатский сектор на матче против "Нижнего Новгорода"
Сегодня, 15:30
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Зениту" придется закрыть один фанатский сектор на матче против "Нижнего Новгорода"

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Причиной наказания стал несогласованный баннер.

"Зениту" придется закрыть сектор D102 на стадионе "Газпром арена" на ближайший матч. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча с московским "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Футбольный клуб наказали из-за демонстрации несогласованного баннера. Помимо закрытия фанатского сектора сине-бело-голубых оштрафуют на 80 тыс. рублей.

Напомним, "Зенит" обыграл "Динамо" со счетом 4:1. Ближайший домашний матч состоится 19 ноября против "Нижнего Новгорода" в рамках РПЛ. 

Фото: Piter.TV

Теги: динамо, зенит
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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