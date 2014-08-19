"Зенит" разгромил "Динамо" со счетом 4:1

Петербургский клуб набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Петербургский "Зенит" разгромил московский "Динамо". Матч в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 4:1.

С первых минут матча сине-бело-голубые не жалели своих противников, и уже на 7-й минуте Клаудиньо забивает мяч в ворота москвичей и открывает счет. К середине тайма зенитовцы ослабили хватку, дав возможность противникам показать, на что они способны. Однако в конце тайма петербургский клуб вновь завладел мячом на "своем" поле, однако атаковать ворота противника так и не получилось. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу зенитовцев.

Во втором тайме игроки "Динамо" собрались с духом и начали активную игру. На 54-й минуте московский арбитр Карасев объявил пенальти: Караваев прыгнул, отставив руку в сторону, и мяч сразу в неё прилетел. Счет 1:1 – открыл его Фомин. Однако на этом победы москвичей закончились. Следующие три года забили Вендел, Дзюба и Ракицкий. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

Петербургский клуб набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов / Анна Майер