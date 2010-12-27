Съемки фильма "Цой" ограничили движение по Литейному мосту

Съемки начались летом этого года.

Съемки фильма Алексея Учителя "Цой" ограничили движение по Литейному мосту. Ограничения движения транспорта действовали с 9 по 11 октября и сегодня в пять утра они завершились. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Съемки киноленты "Цой" ведет творческо-производственное объединение "РОК". Алексей Учитель рассказал о планах снять данный фильм в сентябре прошлого года.

Сценарий написал Александр Гоноровский, работавший вместе с режиссером над картиной "Край". Работа над фильмом началась в июле этого года. Учитель рассказывал, что лично знал лидера группы "Кино" и очень любил его. Главные роли в картине исполнят Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник и другие.

Ранее отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели певца.

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