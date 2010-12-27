Съемки фильма "Цой" ограничат движение в Петербурге

Ограничения будут действовать с 9 по 11 октября.

В Центральном районе Петербурга в связи с проведением съемок художественного фильма "Цой" будут действовать временные ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так 9 и 10 октября с 22:00 до 24:00 движение будет приостанавливаться по ряду адресов. На Литейному мосту, Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Литейного моста, съезде с Воскресенской набережной на Литейный мост, съезде с Пироговской набережной на Литейный мост, на съезде с набережной Кутузова на Литейный мост, улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Литейного моста. В течение часа движение будут останавливать не более, чем на 15 минут.

А вот 10 и 11 октября с 00:00 до 05:00 движение по указанным адресам будет полностью остановлено.

В пятницу центр Петербурга встал в пробки из-за Synergy Global Forum.

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