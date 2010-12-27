Центр Петербурга встал в пробки из-за Synergy Global Forum

Мероприятие проходит на "Газпром Арене" 4 и 5 октября.

С самого утра петербуржцы вынуждены стоять в пробках из-за проведения в Северной столице Synergy Global Forum. Судя по данным сервиса "Яндекс. Пробки", сейчас в городе на Неве наблюдаются 5-балльные заторы, к вечеру ситуация только ухудшится. В 18 часов загруженность дорог составит 8 баллов.

Больше всего красного цвета можно наблюдать на карте в центральной части Петербурга. В заторах встали Дворцовая набережная, набережная Кутузова, Литейный мост, Арсенальная набережная, Пироговская набережная, улица Академика Лебедева, Большой Сампсониевский проспект, Кронверская набережная, Большой проспект Петроградской стороны, Ждановская набережная и Малый проспект Петроградской стороны. Также автомобилисты жалуются на пробку на мосту Бетанкура, попутно переименовывая его в мост БЕДАнкура: "Самолет до Москвы летит 40 минут… Пробка на мосту столько же".

Причиной заторов стал бизнес-форум Synergy Global Forum, который проходит на "Газпром Арене" 4 и 5 октября. В связи с этим на Крестовском острове и участке Приморского района в районе улицы Савушкина действуют ограничения движения. Снимут их лишь к ночи субботы, 5 октября.

Одним из хедлайнеров мероприятия стал голливудский актер и культурист Арнольд Шварценеггер. Он прочитает лекцию о том, как добиться успеха.

Ранее мы писали, что Шварценеггер посетил обзорную экскурсию по Петербургу.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"