Арнольд Шварценеггер заделал выбоину в асфальте, но оказалось, что зря

Там проводились разрешенные плановые работы.

Арнольд Шварценеггер недавно опубликовал в соцсетях видео, где он засыпает свежим асфальтом выбоину неподалеку от своего дома в Лос-Анджелесе. На следующий день власти города заявили, что это была "служебная траншея, связанная с активно ведущимися, разрешенными работами". Об этом сообщило издание 110km.

Плановые работы проводила местная компания SoCal Gas. Подробности работ не уточняются, но компания рассчитывала закончить их к концу мая. Теперь рабочим раскапывать заасфальтированную траншею.

По окончании всех работ дорогу приведут в надлежащий вид.

Фото: Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ @schwarzenegger