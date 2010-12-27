Шварценеггер посетил обзорную экскурсию по Петербургу

За час всемирно известный актер и культурист посетил Русский музей, Дворцовую площадь, Казанский собор и Спас на Крови.

Всемирно известный голливудский актер и культурист Арнольд Шварценеггер взял обзорную экскурсию по Петербургу и за час посетил главные достопримечательности города. Об этом пишет 78.ru.

Шварценеггер побывал в Русском музее, на Дворцовой площади, посетил Казанский собор и Спас на Крови. После этого актер отправился отдыхать в свой номер в отеле.

Напомним, 4 октября Арнольд Шварценеггер примет участие в бизнес-форуме Synergy Global Forum на "Газпром Арене". Терминатор прочтет лекцию об успешности. В частности, он расскажет, как сумел заработать свой первый миллион в 30 лет. Сейчас на счету актера более 300 млн долларов. Он является основателем строительной компании Pumping Bricks, сети спортивных клубов World Gym и др. Кроме того, Шварценеггер сыграл в 60 фильмах, является обладателем кинопремий "Золотой глобус" и MTV Movie Awards. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как "Самый превосходно сложенный человек за всю историю мира".

Ранее мы писали, что Шварценеггер встретится в Петербурге с преданным фанатом.

Фото: Википедия