Шварценеггер встретится в Петербурге с преданным фанатом

Поклонник "железного Арни" живет в деревне Раздолье.

4 октября Арнольд Шварценеггер встретится со свои преданным петербургским фанатом на "Газпром Арене", рассказал "Петербургский дневник". Фанат знаменитого актера, бодибилдера и бывшего калифорнийского губернатора Сергей живет в деревне Раздолье Ленобласти. Он один из жильцов дома сопровождаемого проживания для людей с нарушениями развития.

У Сергея огромная коллекция книг, дисков с фильмами и одежды с изображением Шварценеггера. Молодой человек давно мечтает встретиться с кумиром и пожать ему руку.

Узнав, что актер приезжает в Петербург, Сергей надеялся, что "железный Арни" найдет немного времени для встречи и, возможно, подарит металлическую руку, как из фильма "Терминатор". И Шварценеггер действительно согласился увидеться с преданным фанатом.

"Когда Сергей узнал, что Шварценеггер встретится с ним, он был просто счастлив. Сейчас он готовится к этому событию, выбирает подходящую случаю одежду и создает своими руками подарок", – порадовались за подопечного в благотворительной организации "Перспективы", курирующей дом сопровождаемого проживания.

Ранее мы рассказывали, что председатель ЗакСа провел для петербургского первоклассника экскурсию по Мариинскому дворцу.

Фото: "Петербургский дневник"