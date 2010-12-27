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Председатель ЗакСа провел для петербургского первоклассника экскурсию по Мариинскому дворцу
Сегодня, 11:18
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IRINA_CHALKINA

Председатель ЗакСа провел для петербургского первоклассника экскурсию по Мариинскому дворцу

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Макаров выразил надежду, что в будущем мальчик тоже встанет на путь служения Петербурга.

В минувший вторник, 1 октября, председатель ЗакСа провел для петербургского первоклассника экскурсию по Мариинскому дворцу. Сообщает пресс-служба ведомства. 

Хорошо, когда юные петербуржцы с самых молодых лет живо интересуются историей и современностью родного города

отметил Макаров

Напомним, что в августе 2019 в ходе рабочей поездки председателя петербургского парламента в детские оздоровительные учреждения в поселке Рощино школьник Слава Аполосов рассказал Вячеславу Макарову о своей мечте посетить Мариинский дворец. В итоге председатель ЗакСа показал свой рабочий кабинет и рассказал о работы ведомства. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы возмутились, что активисты высадили клены на площади Восстания за свой счет.

Фото:О Петербурге с любовью/вк

 

 

 

 

Теги: закс, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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