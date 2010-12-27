Петербуржцы возмутились, что активисты высадили клены на площади Восстания за свой счет

Петербуржцы потратили на благоустройство около 100 тысяч.

Петербургские активисты высадили целую аллею кленов на площади Восстания. Местные жители возмущены тем, что они сделали это за свой счет. Соответствующая информация появилась в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" "Вконтакте".

Как оказалось, активисты потратили на благоустройство около 100 тысяч. Средства они собирали сами. При этом часть работ оплатили спонсоры.

Всего было затрачено 96 684,50 руб.

Из них 74816,50 руб. ушли на покупку крупномерных кленов Глобозум (в стоимость также вошли гарантия на 1 сезон и доставка).

20175 руб. мы потратили на покупку земли (с доставкой).

1693 руб. ушли на покупку мешков и кольев рассказывают активисты

В настоящий момент, деревья были переданы на баланс садовникам. Они будут профессионально следить за их состоянием, а также обеспечивать уход за деревьями.

Ранее мы сообщали о том, что после введения электронных виз доход Петербурга увеличится на 1 млрд.

Фото:"Центральный район за комфортную среду обитания" "Вконтакте".