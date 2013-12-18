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Фанат "Рейнджерс" нокаутировал болельщика "Тампы" после пятого матча финала плей-офф НХЛ

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Болельщик пролежал без сознания около пяти минут.

Фанат "Рейнджерс" нокаутировал болельщика "Тампы" после пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ.

Инцидент произошел в вестибюле арены "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. "Рейнджерс" уступил "Тампе" со счетом 1:3. Один из фанатов команды хозяев развернулся и мощно ударил по лицу болельщика гостей. Тот упал и пролежал без сознания около пяти минут.

После удара фанат "Рейнджерс" беспрепятственно покинул арену. Болельщику "Тампы" оказали первую помощь.

Ранее мы сообщали, что два очка Сергачева принесли "Тампе" победу над "Рейнджерс".

Видео: Twitter / Scott Kaplan

Теги: национальная хоккейная лига, нокаут, фанат, хк нью-йорк рейнджерс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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