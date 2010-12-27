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Звезда "Игры престолов" установил мировой рекорд, подняв 474 кг
Сегодня, 23:01
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IRINA_CHALKINA

Звезда "Игры престолов" установил мировой рекорд, подняв 474 кг

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Награду Бьернсону в размере $72 тыс. вручил экс-губернатор Калифорнии и киноактер Арнольд Шварценеггер.

Звезда "Игры престолов" Хафтор Бьернсон установил мировой рекорд, подняв 474 кг. Об этом сообщила телерадиокомпания ABC.

Так, 30-летний актер сообщил на своей странице в nstagram о том, что доволен  результатом, но все же рассчитывал взять вес в 500 кг. 

Соответствующие соревнования Arnold Strongman Classic проходили в Колумбусе. Бьернсон получил награду в размере $72 тыс. от экс-губернатора Калифорнии и киноактера Арнольда Шварценеггера.

Хафтор Бьернсон известен телезрителям по роли персонажа "Гора" в сериале "Игра престолов".

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Фото:открытый источник

Теги: арнольд шаварценеггер, игра престолов, кино, спорт, хафтор бьернсон
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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