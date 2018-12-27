Дисней показал новые отрывки "Дамбо" с музыкой Arcade Fire

Лента выйдет в прокат 28 марта 2019 года.

Канадская инди-рок-группа Arcade Fire записала саундтрек к предстоящему фильму Тима Бертона "Дамбо". Новая версии оригинальной композиции "Baby Mine" звучит в промо-ролике, опубликованном на официальном ютуб-канале компании.

Напомним, что сюжет ленты основан на классическом одноименном мультфильме, который вышел в 1941 году. В центре картины слоненок, которого аист приносит в цирк слонихе. Из-за аномально больших ушей местные обитатели не взлюбляют нового гостя, начинают его дразнить и дают ему кличку "Дамбо".

Главные роли в картине исполнили Дэнни ДеВито, Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и другие. Лента выйдет в прокат 28 марта 2019 года.

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