В Петербурге появится граффити покойного вокалиста The Prodigy

Рисунок хотят разместить в людном и защищенном от вандалов месте.

Петербургские художники изъявили желание увековечить память покойного фронтмена The Prodigy Кит Флинт. Об этом они рассказали изданию 78.ru.

По словам представителей арт-группы "Явь" - авторов граффити Егора Летова - они намерены нарисовать музыканта. Для этого им необходимо сначала завершить работу, посвященную 8 марта, а затем найти подходящее, многолюдное место, где можно будет нарисовать граффити артиста.

Идею увековечить Флинта на петербургских стенах поддержали стрит-арт художники из HoodGraff. Лидер движения Артём Бурж отметил, что для рисунка лучше всего подойдет центр, при этом какое-нибудь относительно высокое место, а возможно даже заграница. Тем не менее, он заявил, что художники не "хайпятся" на смерти и в ближайшее время арта ждать не стоит.

Напомним, что тело 49-летнего Кита Флинта нашли в его доме в городе Данмоу. Официальная причина смерти музыканта пока неизвестна. Сообщается, что полиция не нашла на теле Флинта насильственных следов. В коллективе причиной смерти назвали самоубийство.

Фото: flickr.com