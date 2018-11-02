The Prodigy: причиной смерти Кита Флинта стало самоубийство

Полиция не нашла на теле музыкантов следов насильственной смерти.

Коллеги умершего вокалиста The Prodigy Кита Флинта назвали причиной смерти музыканта самоубийство. Об этом в официальном Instagram коллектива написал ди-джей Лиам Хоулетт.

Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в эти выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян, и мое сердце разбито.

– написал Хоулетт

Отметим, что официальная причина смерти музыканта пока неизвестна. Сообщается, что полиция не нашла на теле Флинта следов насильственной смерти.

Кит Флинт родился 1969 году. В возрасте 21 года он вместе с друзьям основал группу The Prodigy. За свою карьеру коллектив приобрел широкую популярность у фанатов электронной музыки. Всего группа выпустили семь студийных альбомов, последний из которых вышел в ноябре прошлого года. В июле 2019 года The Prodigy должны были стать одними из хедлайнеров фестиваля Park Live в Москве.

Фото: социальные сети

