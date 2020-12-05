"Пушкинскую, 10" заставляют убрать стрит-арт с лидером The Prodigy

В центре намерены отказаться от закрашивания рисунка.

Центр современного искусства "Пушкинская, 10" заставляют убрать стрит-арт с лидером The Prodigy Китом Флинтом, появившемся во дворе дома на Лиговском проспекте. Уведомление от районных властей опубликовано в группе арт-центра в соцсети "ВКонтакте".

Законы в нашем городе таковы, что любой стрит-арт является вандализмом. Достаточно мнения одного недовольного горожанина, чтобы произведение искусства было уничтожено моментально – указали в арт-центре.

Предписание Администрации Центрального района в котором рекомендовалось принять меры по устранению "несанкционированных надписей", пришло накануне. Этим элементом стал портрет лидера группы The Prodigy Кита Флинта.

В центре попросили городских властей вместе решить возникшую проблему и отказаться от закрашивания рисунка.

Таким образом, арт-центр "Пушкинская-10", который многие годы демонстрировал, защищал и продвигал современное искусство, в том числе и стрит-арт, вынужден уничтожать граффити! Стрит-арт - это искусство!



Уважаемое Правительство Санкт-Петербурга! Законы и правила должны соблюдаться. Но они должны быть для людей! Может случиться так, что 99 жителям из 100 нравится это граффити.



Мы предлагаем вместе решить эту проблему, у нас есть мысли, как это сделать! Иначе совсем скоро Петербург, культурная столица классического и современного искусства, рок-столица страны может стать серым, заасфальтированным, закрашенным, чистым, но абсолютно бездушным и скучным городом. – сказано в обращении.

Изображение можно найти у магазина Castle Rock в центре Петербурга. Камера Piter.tv засняла, как изображение музыканта появляется на стене.

Мы сообщали ранее, что граффити появилось во дворе дома на Лиговском, 47. Автором работы стала компания UrbanFresco.

Фото: vk.com/pushkinskaya10

Видео: Piter.tv