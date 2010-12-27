Авторы граффити Летова собирают деньги на восьмимартовский арт

Помочь художникам можно, купив их футболки и свитшоты с принтами их уличных произведений.

Петербургская арт-группа "Явь" объявила сбор средств на создание граффити к 8 марту. Об этом художники сообщили в социальных сетях.

Авторы рассказали, что они готовят самую сложную, самую тяжелую работу за все время существования проекта. По их словам, итоговая сумма граффити оказалась в два раза больше предполагаемой, и составляет 110 тысяч рублей. Помочь художникам можно, купив их футболки и свитшоты с принтами их уличных произведений. Отметим, что подробности о новой работе "Яви" пока не уточняется.

Напомним, что ранее арт-группа нарисовала граффити фронтмена группы "Гражданская Оборона" Егор Летов.



Фото: группа "Явь"