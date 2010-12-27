Летову "подправили прическу" на граффити в Петербурге

Неизвестные испортили граффити с лидером группы "Гражданская оборона" Егором Летовым в Некрасовском саду.

В Некрасовском саду Петербурга неизвестные испортили граффити с лидером группы "Гражданская оборона" Егором Летовым. Вандалы "лишили" музыканта волос. Об этом сообщают авторы граффити, участники арт-группы "Явь".

Рисунок появился на стене в феврале 2019 года. На одной из них изобразили портрет музыканта, на других – цитаты из его песен.

В субботу, 23 февраля граффити закрасили с двух сторон белой краской, замазали цитаты и часть волос вокалиста.

Ранее на сайте: Граффити с Егором Летовым появилось в Петербурге.

Фото: ВК/"Арт-группа Явь"