Съемки "Доктора Стрэнджа 2" начнутся по графику

Премьера должна состояться в мае 2021 года.

Студия Marvel не будет переносить съемки второй части фильма "Доктор Стрэндж" из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Collider, ссылаясь на слова режиссера Сэма Рейми и других вовлеченных в процесс специалистов.

Съемки должны стартовать в конце июня 2020 года. Ожидается, что фильм выйдет в прокат в мае 2021 года. Финальную версию сценария подготовит Майкл Уолдрон, который ранее работал над созданием сериала о Локи.

Интересно, что сюжет "Доктора Стрэнджа 2" будет связан с сериалом "ВандаВижен". Его главная героиня Алая Ведьма станет одним из ключевых персонажей сиквела.

Первая часть фильма "Доктор Стрэндж" вышла в прокат в 2016 году и собрала около 700 млн долларов. Главную роль исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного нейрохирурга Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, он отправляется в путешествие в поисках исцеления, где открывает у себя невероятные способности к трансформации пространства и времени. Теперь Доктор Стрэндж – связующее звено между параллельными измерениями. Его миссия – защищать землян и противостоять Злу, какое бы обличие оно не принимало.

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Фото: постер из фильма "Доктор Стрэндж" 2016 года