Семин заявил, что Кикнадзе должен покинуть "Локомотив"

Он также "считает ниже своего достоинства" вступать в дискуссию с гендиректором клуба.

Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором отреагировал на недавнее интервью Василия Кикнадзе. В нем гендиректор клуба высказал свою точку зрения о причинах расставания с российским специалистом.

Семин написал, что "считает ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе". Также, по его мнению, нынешний руководитель "Локомотива" не сделал ничего за 1,5 года работы на своей должности и должен покинуть ее.

"Локомотив" — это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. "Локомотив" — это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом. Юрий Семин, экс-главный тренер "Локомотива"

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина 1 июня команду возглавил сербский специалист Марко Николич.

Ранее стало известно, что Юрий Семин готов продолжить тренерскую карьеру.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва