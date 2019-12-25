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Семин готов продолжить тренерскую карьеру
Сегодня, 10:56
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Семин готов продолжить тренерскую карьеру

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Ранее были слухи, что он возглавит тульский "Арсенал".

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "Известиям" рассказал о возможном продолжении тренерской карьеры.

Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру. Есть ли уже вариант? Подождите, я только с 31 мая стал официально безработным!

Юрий Семин, тренер

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее стало известно, что Юрий Семин может возглавить тульский "Арсенал" в следующем сезоне РПЛ.

Фото: fclm.ru

Теги: фк арсенал тула, фк локомотив, юрий семин
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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