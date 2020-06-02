Семин может возглавить тульский "Арсенал"

Команда занимает седьмое место на момент паузы в чемпионате России по футболу.

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин может вернуться к работе в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По информации источника, 73-летний специалист возглавит тульский "Арсенал". Контракт с нынешним наставником команды Игорь Черевченко истекает по окончании нынешнего сезона. "Арсенал" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков после 22 туров.

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее футбольный комментатор Василий Уткин сравнил Юрия Семина с обиженным дедом.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва